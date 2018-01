Preço e pouca procura cancelam oferta pública de ações do BB A pulverização de 17,8% do capital do Banco do Brasil, que seria a última oferta pública de ações de estatais promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso, foi cancelada. Nesta terça-feira, o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou a suspensão da venda devido à fraca procura pelo papel por investidores institucionais, apesar de ter sido grande a quantidade de reservas feita por pessoas físicas, principalmente com o uso do FGTS. Caberá ao futuro governo a decisão sobre uma retomada do processo. O cancelamento pôs fim à estratégia do atual governo de impulsionar o Novo Mercado da Bolsa de Valores, sistema criado em janeiro de 2001 com rigorosas exigências de transparência para as empresas. Culpa O diretor de Novos Produtos do BNDES, Eduardo Gentil, que coordenou a preparação da venda das ações, culpou a questão conjuntural do mercado a não concretização da operação. Ele avalia que a fraca procura institucional pelos papéis tenha ocorrido porque este tipo de investidor trabalha com um horizonte mais curto para seus investimentos e, ao comparar o retorno e o risco das ações do BB e de outros bancos acaba optando por bancos privados. ?A demanda institucional desapontou em volume e em preço?, disse Gentil, lembrando que a venda das ações do BB era emblemática ?para dar um empurrão? ao Novo Mercado. Há dois anos a direção do Banco do Brasil vinha trabalhando no projeto de adequar a instituição às normas do Novo Mercado, entre elas a de que a empresa só possua ações ordinárias (com direito a voto) e que tenha pelo menos 25% do capital fora do bloco de controle, o que seria alcançado com a pulverização de 17,8% do capital do banco. Oferta O BNDES divulgou comunicado informando que a oferta de varejo, destinada a pessoas físicas e pessoas jurídicas, atingiu o volume de R$ 1,239 bilhão, com 220.157 investidores. Desse total, R$ 981,76 milhões (191.209 investidores), estavam vinculados à reserva com recursos do FGTS, o que superou o limite de R$ 500 milhões. Outros R$ 257,3 milhões (29 mil investidores) foram reservados por meio de compra direta, fundos de migração, fundo FITVM e clube de investimento. "Para concluir a operação, tanto a oferta de varejo quanto a institucional precisariam demandar, juntas, o volume total de 132.334.586.966 ações ordinárias nominativas do Banco do Brasil, que correspondem a 17,8% do capital total e votante da empresa", diz o comunicado. A oferta deveria atingir R$ 1,32 bilhão. Como a do varejo somou R$ 757,3 milhões, a institucional deveria atingir volume de R$ 563 milhões. Saldo positivo Eduardo Gentil disse que o BNDES estava apostando num ritmo mais acelerado de recuperação do mercado depois do anúncio de parte da equipe do futuro governo. Segundo ele apesar da frustração de não ter finalizado a operação, o saldo da tentativa foi positivo. ?A oferta mostrou que há uma forte demanda no varejo pelos papéis, o que dá ao futuro governo, caso decida retomar o processo, um grau de confiança muito maior no sucesso da venda.? Ele afirmou que o mercado já está reagindo ao novo cenário econômico e político, mas de forma muito letal. E acredita que, se o anúncio dos novos membros da equipe do governo tivesse sido antecipado, talvez a venda pudesse ter sido concluída ainda nesta gestão. Ações em queda Depois do anúncio do fracasso da operação, a cotação das ações do Banco do Brasil começaram a despencar. Preocupada, a direção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que estava monitorando a queda que, no fim do dia fechou em 4,8%. A suspensão da venda frustrou um importante projeto do governo, que vinha insistindo na operação a despeito da crise financeira dos últimos meses, que desvalorizou os títulos negociados em bolsa. Em fim de novembro, depois que a União conseguiu cassar uma liminar que suspendeu por seis dias o processo de venda, o presidente do BB, Eduardo Guimarães, chegou a informar que a procura pelas ações estava sendo muito grande, principalmente por investidores interessados em utilizar os recursos do FGTS. Devolução do dinheiro O BNDES divulgou os procedimentos que devem ser adotados pelos investidores que efetuaram pedido de reserva das ações do Banco do Brasil. Os que reservaram ações nas modalidades de compra direta sem desconto e compra direta com desconto deverão dirigir-se às instituições financeiras nas quais efetuaram os pedidos de reserva, com vistas à devolução da quantia correspondente à reserva. A devolução será realizada no prazo de ate cinco dias úteis, contados da publicação do comunicado de hoje, sem juros ou correção monetária e deduzida a quantia relativa a CPMF, na forma indicada no formulário do pedido de reserva. No caso de investidores que optaram por investir por meio dos fundos FITVMs-BB e CIs-BB, os recursos investidos permanecerão aplicados nos FITVMs-BB e CIs-BB até que o investidor solicite o resgate da aplicação, observado o disposto nos respectivos regulamentos e estatutos. FGTS No caso de investidores que optaram por investir por meio dos Fundo Mútuo de Privatização (FMPs)-FGTS-BB, as instituições financeiras que efetuaram os pedidos de reserva os notificarão, na forma indicada nos respectivos formulários de pedidos de reserva, de que não será efetuado o débito das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal. No caso dos FMPs-FGTS-BB-Migração, os recursos permanecerão depositados nos FMPs-FGTS-BB-Migracao pelo prazo mínimo de 180 dias, sendo que o investimento obedecerá o disposto nos respectivos regulamentos. Após tal prazo, o investidor poderá manter a aplicação ou, ainda, solicitar a transferência para outro FMPs-FGTS ou o retorno dos recursos para a conta vinculada, total ou parcialmente.