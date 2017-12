Preço industrial deve ser discutido por setor, diz Fiesp O diretor do Departamento de Pesquisas Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e presidente-eleito do Centro das Indústrias (Ciesp), Claudio Vaz, disse hoje que a questão dos preços industriais não pode ser definida de forma genérica, mediante um pacto social. Vaz acredita que o tema é importante, mas só teria chance de ser operacionalizado se fosse discutido dentro de cada cadeia produtiva. Ele argumenta, por exemplo, que algumas cadeias são mais dependentes de petróleo e commodities internacionais do que outras, e isso mostra que uma política genérica de preços pode funcionar para um setor, mas não para outro, pois não se pode controlar os preços externos de matérias primas e insumos. O empresário lembra, também, que um pacto genérico pode levar à criação de subsídios e à eventual quebra de contratos. "A indústria quer discutir opções para o crescimento, mas não na forma de um pacto genérico", finalizou. A idéia de pacto social foi lançada na semana passada pelo presidente da CUT, Luiz Marinho, e pelo presidente eleito da Fiesp, Paulo Skaf.