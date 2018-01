Preço médio da gasolina acumula queda de 1,3% no mês em SP O preço médio da gasolina no país caiu 0,2% na semana passada sobre a anterior, segundo pesquisa divulgada hoje pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). No acumulado dos últimos 30 dias, a queda foi de 0,7%. No município de São Paulo, a gasolina caiu 0,9% na semana que passou, acumulando queda de 1,3% no mês. No município do Rio, o preço médio da gasolina teve de 0,7% sobre a semana anterior. No mês, a gasolina no Rio acumula queda de 2,4%. A pesquisa da ANP apurou que o preço do óleo diesel apresentou queda de 1,4%. No mês, a queda no preço nacional é de 0,5%. No município de São Paulo, a queda foi de 0,35% na semana e de 0,6% no mês. No Rio de Janeiro, a queda foi de 0,21% na semana que passou. No mês a queda acumulada foi de 0,35%. O álcool também registrou queda na semana que passou, segundo a pesquisa. No preço médio nacional, a queda foi de 0,4% na semana, acumulando redução de 5,2% no mês. Em São Paulo, a queda foi de1,14% na semana, 5,74% no mês. No Rio de Janeiro, o preço médio do álcool caiu 3,1% na semana, 7,2% no mês. O preço do GLP permanece inalterado no país segundo o levantamento da ANP.