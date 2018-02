Preço médio do aluguel chega ao menor valor em três anos

SÃO PAULO - O preço anunciado de locação dos imóveis residenciais teve queda nominal de 0,37% em agosto na comparação com julho, considerando a média de 11 cidades brasileiras. Com isso, o preço médio do metro quadrado de locação nas cidades pesquisadas chegou a R$ 30,13, mesmo valor registrado nominalmente em abril de 2013.

Os dados fazem parte da pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios do site Zap Imóveis.

No acumulado do ano, o recuo chegou a 2,80%. No acumulado dos últimos 12 meses, a baixa atingiu 4,90%.

No mês de agosto, oito regiões monitoradas mostraram quedas nominais no preço médio anunciado de locação. A região de Salvador apresentou o maior recuo (-1,34%), seguida por Distrito Federal (-1,24%). A cidade de São Paulo, maior mercado imobiliário do País, teve retração de 0,24%.

A pesquisa também mostrou que a relação entre os valores de locação e os valores dos imóveis - medida que representa a rentabilidade do ativo - ficou em 4,4% em agosto, patamar estável em relação ao mês anterior.

O preço de locação tem sido afetado ao longo do ano pela baixa liquidez e pelo excesso de oferta no mercado imobiliário. Como muitos proprietários não conseguiram efetivar uma venda, decidiram direcionar o imóvel para locação, repassando custos como condomínio, IPTU e manutenção. Com o aumento na oferta de imóveis, os preços dos aluguéis vêm caindo.