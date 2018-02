Preço no varejo na zona do euro sobe 3,1% em dezembro O índice de preços ao consumidor (CPI) preliminar da zona do euro (15 países europeus que compartilham a moeda) subiu novamente 3,1% em dezembro, a maior taxa já registrada pelo Banco Central Europeu (BCE), o que aumenta a probabilidade de a autoridade monetária elevar os juros. O resultado repetiu a variação de novembro e segue acima da meta do BCE de inflação "perto, mas abaixo de" 2%, segundo mostraram os dados da agência de estatística da União Européia, o Eurostat. O dado veio em linha com as previsões. A única outra vez que o CPI subiu 3,1% foi em maio em 2001 e o indicador não repetiu o feito desde o início da série, em janeiro de 1997. O número é uma estimativa preliminar e o Eurostat divulga um relatório em detalhes sobre a alta dos preços ao consumidor em 16 de janeiro. As informações são da Dow Jones.