Preços aceleram em cinco de sete capitais pesquisadas Das sete capitais pesquisadas para levantamento do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), cinco mostraram aceleração de preços no período encerrado em 15 de julho. Na última segunda-feira, a Fundação Getúlio Vargas anunciou o resultado geral, que ficou em 0,13%, ante queda de 0,23% da semana anterior. Nesta terça-feira, a fundação divulgou os índices regionalizados. A cidade de São Paulo - a de maior representatividade na formação do índice geral - seguiu a tendência das outras quatro capitais. Na passagem entre os dois períodos, a queda de preços passou de 0,39% para 0,25%. Em Belo Horizonte, a taxa passou de 0,32% para 0,43%; em Brasília, de -0,53% para -0,19%; em Porto Alegre, de -0,10% para -0,04%; e no Rio de Janeiro, de -0,32% para -0,18%. Indo de encontro à tendência estiveram Recife (de -0,21% para -0,22%) e Salvador (de 0,05% para -0,05%).