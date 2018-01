Preços administrados pelo governo puxam alta da inflação O telefone fixo foi o serviço que mais subiu durante o Plano Real, segundo estudo divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central: alta de 509,7% desde 1995, cinco vezes mais do que a inflação acumulada no período. O relatório indica que, assim como o telefone, outros preços administrados pelo governo, como energia elétrica, combustíveis e transporte público subiram 203% no período em que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 90,8%. O relatório, chamado Trabalhos para Discussão nº 59, foi elaborado pelos economistas Francisco Marcos Figueiredo e Thaís Porto Ferreira e não reflete as opiniões do BC, diz a entidade. Ele indica que a recomposição tarifária dos setores de telecomunicações e energia elétrica e a indexação das tarifas a índices gerais de preços, em um período de forte desvalorização do real, foram fundamentais para o recrudescimento da inflação. O item telefone foi o que mais pesou nos anos de 1996 e 1997, período de reestruturação tarifária antes da privatização do Sistema Telebrás, em julho de 1998. Nos dois últimos anos, lembra o economista Paulo Bruck, do Instituto Fecomércio, a tarifa telefônica não teve grandes variações que representassem um impacto significativo na inflação, principalmente por causa da competição entre as concessionárias do setor. Já as tarifas de energia, que sofrem impacto do IGP-M, são a maior contribuição, entre itens isolados, para a inflação de 2002. Segundo Bruck, o impacto do custo da eletricidade no IPCA acumulado de 2002 é de 0,74 ponto porcentual. De acordo com o trabalho, o custo da eletricidade esteve entre as piores altas também em 1995 e 2001. Após a desvalorização do real de 1999, os combustíveis juntaram-se à energia elétrica no posto de vilões da inflação. A gasolina esteve no topo da lista em 1999 e 2000, causada pela alta do preço do petróleo no período. Eletricidade ficou em segundo lugar em 2001 - atrás das passagens de ônibus urbanos, também influenciadas pelos combustíveis - e ocupa o primeiro posto este ano. Em 2002, porém, o grupo alimentação assumiu a dianteira a partir do terceiro trimestre, quando começou a sofrer os impactos da desvalorização do real. Produtos panificados, leites e derivados e carnes figuram entre as maiores altas no IPCA acumulado do ano, também pressionados direta ou indiretamente pela alta do dólar. Mesmo assim, os preços administrados continuam entre as maiores pressões. Além da energia elétrica, o item combustíveis para uso doméstico, que inclui gás de cozinha, carvão e gás canalizado, é a terceira maior contribuição no IPCA acumulado no ano, com 0,61 ponto porcentual, segundo Bruck. "O fim dos subsídios cruzados no setor provocou uma grande elevação nos preços", afirma. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), desde dezembro de 2001, o preço do gás de botijão subiu 49%; o diesel, 47,7%; e a gasolina 12,5%. Os combustíveis têm os preços liberados desde janeiro, mas ainda são considerados administrados por serem definidos pela Petrobras, empresa controlada pelo governo.