Preços administrados pressionam inflação acumulada no ano Com a divulgação do resultado mensal do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro em 0,34%, o Índice acumula no ano alta de 8,74%. Neste resultado, segundo a gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, a pressão maior veio dos preços administrados. As principais influências de alta na taxa acumulada foram dadas, nessa ordem, pelos ônibus urbanos (19,79%), energia elétrica residencial (21,20%), telefone fixo (19,10%) e remédios (11,10%). O único preço administrado que registrou queda de preços no acumulado do ano foi o álcool (-13,65%). As principais quedas acumuladas de preços ocorreram, além do álcool, nos aparelhos televisores (-5,14%), nos microcomputadores (-10,64%) e nos videocassetes (-9,31%). Ao todo, apenas 25 itens de preços administrados contribuíram com 3,5 pontos porcentuais na inflação de 8,74% acumulada no ano. Alimentos e combustíveis controlam inflação No sentido oposto, alimentos e combustíveis foram os responsáveis por "conter a inflação no ano", segundo Eulina Nunes dos Santos. Os alimentos saíram de um pico de alta de 5,85% em novembro do ano passado, puxados pelo dólar, para uma variação de 0,25% em novembro deste ano. Os produtos alimentícios chegaram a registrar deflação em junho, julho e agosto últimos. Em 2003, os alimentos acumularam alta de 7,07%, variação inferior à inflação do período, de 8,74%. No lado dos combustíveis, o álcool chegou a registrar queda acumulada de -13,65%, enquanto a gasolina (0,89%) e o gás de cozinha (3,68%) acumularam em 11 meses variações bem inferiores à inflação do período. Perspectivas para dezembro As pressões sobre o IPCA de dezembro serão semelhantes às registradas na inflação de novembro (0,34%), segundo a gerente do IBGE. Ela explicou que as pressões já dadas para a inflação de dezembro resumem-se aos resíduos de reajustes de energia elétrica e ônibus urbano no Rio de Janeiro; reajustes nos ônibus urbanos de Belém (15%) e Fortaleza (7,14%), além de resíduos dos reajustes já ocorridos em cigarros e nos jogos lotéricos. Eulina Nunes dos Santos disse também que não há motivo para esperar qualquer inflação por aumento de demanda em dezembro, por causa do Natal. "Isso é coisa do passado", disse. Ela afirmou que a demanda desaquecida está tendo influência generalizada de queda na inflação, puxando os preços para baixo. Além disso, segundo Eulina, desde o início do Plano Real não há mais pressões de alta sazonal de preços em períodos festivos como o Natal.