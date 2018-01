Preços agrícolas caem 0,70% na 2ª prévia de março Os preços agrícolas caíram 0,70% na segunda quadrissemana de março, com perda de 0,82 ponto percentual em relação à quadrissemana anterior, segundo cálculos do pesquisador Nelson Batista Martin, diretor do Instituto de Economia Agrícola. "Assim, o índice de preços recebidos pelos agricultores (IPR) voltou a indicar tendência de baixa", diz ele. Dos 19 produtos analisados, nove apresentaram crescimento no preço (batata, café, cebola, feijão, soja, tomate, trigo, ovos e suínos) e outros oito tiveram reduções (algodão, amendoim, arroz, banana, cana-de-açúcar, laranja, milho e aves). Os preços do leite e do boi gordo se mantiveram estáveis. O destaque de alta foi para o preço da batata (+35,00%) e a maior queda foi verificada no preço do amendoim (-20,33%). Segundo Martin, entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços dos subgrupos de grãos e olerícolas foi mais que compensado pela queda nos preços das frutas, fazendo com que o preço do grupo tivesse recuo de 1,25%. No segmento animal, a elevação nas cotações de ovos e suínos, apesar da retração nos preços das aves, levou o preço do grupo ao aumento de 0,29%. O resultado foi a queda de 0,70% no índice geral (IPR). Martin observa que os preços dos ovos continuam com a tendência de alta no mês de março, em função do aumento da demanda devido à quaresma.