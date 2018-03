Preços agrícolas caem 1,46% na 1ª prévia de janeiro Os preços agrícolas caíram 1,46% na primeira quadrissemana de janeiro. A variação ficou 3,79 pontos percentuais abaixo da verificada em dezembro. Os cálculos são do pesquisador Nelson Batista Martin, diretor do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. "O índice de preços recebidos pelos agricultores (IPR) sofreu forte pressão dos produtos de origem animal neste início de ano", explica Martin. O indicador vinha em altas sucessivas desde julho do ano passado. Segundo Martin, dos 19 produtos analisados, sete apresentaram crescimento no preço (batata, café, cana-de-açúcar, feijão, laranja, milho e trigo), enquanto onze tiveram reduções (algodão, amendoim, arroz, banana, soja, tomate, aves, boi, leite, ovos e suíno). O preço da cebola se manteve estável. O destaque de alta foi o preço do café (+14,52%) e queda mais expressiva ocorreu no preço do frango (-21,88%). Martin observa que "o preço do frango, que tinha apresentado forte recuperação no final de 2004, teve forte reversão na tendência nas suas cotações, com queda de 21,88% na quadrissemana, em função da fraca demanda neste início de ano, influenciado pelas férias, onde o consumo interno se retrai." O levantamento mostra que entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços dos grãos, das frutas e da cana-de-açúcar puxou o preço do grupo em 1,51% e contrapondo à redução nas cotações das olerícolas. "Já no segmento animal, a queda nas cotações de todos os produtos, reduziu o preço do grupo em 6,80%. O resultado foi a queda de 1,46% no índice geral (IPR)."