Preços agrícolas em SP caem 0,98% na 3ª prévia de novembro

Os preços agrícolas no atacado no Estado de São Paulo apresentaram queda de 0,98 por cento na terceira quadrissemana de novembro, informou nesta quarta-feira o Instituto de Economia Agrícola (IEA). O índice manteve a tendência das duas primeiras quadrissemanas do mês --na primeira houve queda de 1,11 por cento e na segunda, de 1,44 por cento. Os índices dos produtos de origem vegetal e animal apresentaram variação negativa de 0,39 e 2,45 por cento, respectivamente. De acordo com o IEA, os produtos que apresentaram maiores quedas de preços foram: feijão (44,55 por cento), carne suína (22,34 por cento), batata (20,86 por cento), amendoim (18,94 por cento), milho (10,17 por cento) e leite tipo C (5,60 por cento). Confira abaixo detalhes do levantamento: Cotações (R$) Variação(%) 3a Outubro 3a Novembro Amendoim 32,94 26,70 -18,94 Arroz 45,52 45,96 0,99 Banana nanica 9,37 9,89 5,56 Batata 20,68 16,37 -20,86 Café 249,73 243,95 -2,31 Cana-de-açúcar 250,20 255,13 1,97 Feijão 187,00 103,68 -44,55 Laranja p/ Indústria 8,70 8,70 0,06 Laranja p/ Mesa 11,11 11,72 5,52 Milho 19,05 17,11 -10,17 Soja 43,59 43,13 -1,04 Tomate p/ Mesa 19,14 20,82 8,78 Trigo 26,36 26,71 1,32 Carne Bovina 89,38 87,25 -2,38 Carne de Frango 1,66 1,73 4,24 Carne Suína 68,54 53,23 -22,34 Leite B 0,77 0,78 0,53 Leite C 0,71 0,67 -5,60 Ovos 38,85 37,44 -3,62 Fonte: IEA (Texto de Camila Moreira)