Preços agrícolas sobem 0,43% na 2ª semana de dezembro Os preços agrícolas apresentaram variação positiva de 0,43% na segunda quadrissemana de dezembro, com ganho de 0,03 ponto percentual em relação à quadrissemana anterior, de acordo com estudo elaborado pelo pesquisador Nelson Batista Martin, do Instituto de Economia Agrícola. Dos 19 produtos analisados, dez apresentaram crescimento no preço (amendoim, arroz, banana, batata, café, feijão, milho, soja, trigo e aves), enquanto sete tiveram reduções (cebola, laranja, tomate, boi gordo, leite, ovos e suíno). Os preços do algodão e da cana-de-açúcar se mantiveram estáveis. O destaque de alta foi o preço do amendoim (+9,47%) e a maior queda foi verificada no preço da cebola (-16,67%). "Entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços do subgrupo dos grãos, apesar do recuo nos preços de frutas e olerícolas, fez com que o preço grupo tivesse alta de 0,73%. Já no segmento animal, o crescimento na cotação das aves não impediu que o preço do grupo caísse 0,19% por causa da redução nos preços de boi, leite, ovos e suínos. O resultado foi a elevação de 0,43% no índice geral (IPR)." Martin destaca que preço do café apresentou expressiva alta na segunda quadrissemana de dezembro (+7,57%), em função da recuperação das cotações no mercado internacional, devido à expectativa de menor oferta mundial no ano safra 2004/05.