Preços agrícolas sobem 6,16% na 2ª prévia de fevereiro Os preços recebidos pelos produtores rurais paulistas subiram 6,15% na segunda quadrissemana de fevereiro, com ganho de 3,53 pontos percentuais em relação à quadrissemana anterior. Os cálculos são do pesquisador Nelson Batista Martin, diretor do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Segundo ele, mesmo com a alta, o índice de preços recebidos pelos agricultores (IPR) acumula em fevereiro apenas 1,05%. Martin observa que dos 19 produtos analisados, 11 apresentaram crescimento nos preços (algodão, amendoim, arroz, batata, café, cana-de-açúcar, feijão, laranja, tomate, boi gordo e ovos) e outros seis tiveram reduções (banana, cebola, milho, soja, aves e suíno). O destaque de alta foi para o preço do tomate (+66,67) e a maior queda foi verificada no preço do milho (-12,76%). "Entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços dos subgrupos de frutas e olerícolas, apesar da queda nos preços dos grãos, fez com que o preço do grupo tivesse alta de 6,99%. No segmento animal, o crescimento das cotações de boi gordo e ovos, mesmo com a queda nos preços de aves e suínos, contribuiu para elevar o preço do grupo em 4,42%. O resultado foi a majoração de 6,15% no índice geral (IPR)."