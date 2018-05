Preços ao consumidor britânico caem 0,2% em junho

O dados mostraram que a taxa de inflação subiu, em grande parte, devido a preços mais elevados de gasolina em comparação aos valores de um ano atrás. As lojas também reduziram menos os preços de vestuário e calçado para as vendas de verão do que em junho do ano passado, o que levou a aceleração da inflação, disse o escritório de estatísticas.

Na comparação mensal, o CPI caiu 0,2% em junho. Os economistas haviam previsto uma queda de 0,1% na comparação mensal.

O núcleo do CPI caiu 0,2% no mês e avançou 2,3% no ano. A previsão para o núcleo do índice de preços ao consumidor era uma alta de 2,3% no ano. Fonte: Dow Jones Newswires.