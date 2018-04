Preços ao consumidor caem 1,7% na China em junho

Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) registrou queda de 7,8% em junho em relação a igual período do ano passado, recuando pelo sétimo mês consecutivo. O resultado de junho foi maior que a queda de 7,4% apurada em maio. Os economistas tinham previsto um recuo de 7,4% do PPI no mês passado.

Investimentos

O investimento em ativo fixo urbano na China subiu 33,6% no primeiro semestre em comparação ao mesmo período de 2008, superando o aumento de 32,9% registrado nos primeiros cinco meses de 2009, mostraram dados do governo. A alta foi inferior à previsão dos economistas, de aumento de 34%. Os investimentos em ativos fixos nacional, que incluem investimentos na área rural, cresceram 33,5% no primeiro semestre, acima da alta de 28,8% nos primeiro trimestre. As informações são da Dow Jones.