Preços ao consumidor da z.euro sobe 1,6% em julho O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro avançou 1,6% em julho ante o mesmo mês do ano anterior, segundo dados preliminares do Eurostat. A leitura ficou em linha com previsões de analistas consultados pela Dow Jones e mostrou a mesma taxa de alta de junho. Fonte: Dow Jones Newswires.