Preços ao consumidor da z.euro sobem 0,1% em junho O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro avançou para uma alta de 1,6% em junho na comparação anual, de 1,4% em maio, em linha com a estimativa preliminar e as expectativas dos economistas. Já na comparação mensal, o CPI subiu 0,1% em junho.