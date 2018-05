Preços ao consumidor francês avançam 0,2% em junho

Os preços ao consumidor na segunda maior economia da zona do euro subiram 0,2% em relação ao mês anterior e avançaram 0,9% ante o mesmo mês do ano passado, afirmou o Insee.

Os preços subiram mais rapidamente do que as previsões de economistas consultados anteriormente pela Dow Jones Newswires. Eles haviam previsto que os preços permaneceriam estáveis ante maio e aumentariam 0,8% no ano. Fonte: Dow Jones Newswires.