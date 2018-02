Preços ao consumidor nos EUA sobem 0,2% em junho O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos avançou 0,2 por cento em junho, levemente acima do esperado, informou o Departamento de Trabalho nesta quarta-feira. O núcleo do indicador, que exclui os preços de energia e alimentos, também subiu 0,2 por cento. Analistas esperavam alta de 0,1 por cento para o índice cheio e de 0,2 por cento para o núcleo. "No geral, os números mostram que a inflação está relativamente sob controle", disse Omer Esiner, analista de câmbio do Ruesch International. Os custos de alimentos avançaram 0,5 por cento em junho. Esse item contribuiu com 17 por cento do índice geral no primeiro semestre. Os preços de energia declinaram 0,5 por cento, mas acumularam no semestre salto de 27,8 por cento. O núcleo subiu 2,2 por cento sobre igual período de 2006, em linha com as previsões. O índice cheio avançou 2,7 por cento nessa comparação, ligeiramente acima das expectativas de 2,6 por cento. No acumulado deste ano, o núcleo tem alta de 2,3 por cento, em uma taxa anualizada e ajustada sazonalmente, comparada à elevação de 2,6 por cento vista em todo o ano de 2006.