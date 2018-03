Preços ao consumidor nos EUA têm maior alta em dois anos Os preços aos consumidores norte-americanos tiveram, em fevereiro, a maior alta em dois anos, com as preocupações sobre guerra fazendo os preços da gasolina darem um salto, embora não existam evidências de inflação em outros grupos. O Departamento do Trabalho informou que os preços aos consumidores (CPI, na sigla em inglês) subiram 0,6% em fevereiro, a maior alta desde janeiro de 2001. O aumento deveu-se, principalmente, ao item energia. O núcleo do índice, que expurga os itens de energia e alimentos, registrou alta de apenas 0,1%. As variações ficaram levemente diferentes da estimativa consensual de analistas. O consenso era que o CPI indicasse alta de 0,5% e o núcleo, de 0,2%. A maioria dos analistas, no entanto, não se mostraram preocupados sobre a possibilidade de a inflação sair do controle neste ano. A economia norte-americana está estancada, com as empresas relutando em fazer investimentos diante das incertezas sobre as conseqüências da guerra contra o Iraque. O próprio Federal Reserve, o banco central americano, afirmou recentemente que a economia não deverá ter uma aceleração muito forte pelo menos até que as conseqüências da guerra ficarem claras. As tensões pré-guerra fizeram os preços do petróleo subirem forte, afetando alguns índices de preços. O Departamento do Trabalho atribuiu a aceleração dos preços aos consumidores ao item energia, que registrou alta de 5,9% no mês, o que correspondeu ao maior aumento desde junho de 2000. Os preços da gasolina tiveram a maior alta desde junho de 2000, disparando 9,9%. Os preços dos alimentos registraram o maior aumento em seis anos, avançando 0,7%. Ganho médio O indicador de renda real dos assalariados registrou queda de 0,5% em fevereiro, contrariando prognósticos de que houvesse elevação de 0,2% no mês.