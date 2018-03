Preços ao consumidor sobem 0,1% na zona do euro O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro (que reúne os 16 países que adotam o euro como moeda) subiu 0,1% em novembro na comparação com outubro e 0,5% ante novembro de 2008, informou hoje a agência de estatísticas Eurostat. O aumento na comparação anual foi menor que a primeira estimativa, de alta de 0,6%, divulgada no fim de novembro. A última vez em que o CPI havia subido na comparação anual havia sido em abril.