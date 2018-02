Preços ao consumidor sobem 0,16%, aponta Fipe O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, registrou inflação de 0,16% na primeira quadrissemana de setembro. A inflação do período foi um pouco maior do que a apurada no fechamento de agosto - quando o IPC foi de 0,12% - e ficou dentro da margem prevista pelos analistas, que apostavam em uma variação entre 0,09% e 0,19%. A chegada das coleções de verão às lojas fez com que o item vestuário registrasse a maior alta do período: 0,66%. No encerramento de agosto, os itens que compõem o grupo haviam caído 0,12%. O segundo maior aumento do período foi Saúde, que avançou 0,60%, bem acima do apurado no último mês (0,47%). A alimentação subiu 0,50%, ante aumento de 0,46% apurado na semana anterior. O grupo Despesas Pessoais, que havia avançado 0,16% no fechamento de agosto, subiu 0,22% na primeira prévia de setembro de acordo com os dados divulgados na manhã desta terça-feira. Educação subiu 0,08%, acima do registrado no período anterior, quando o aumento foi de 0,02%. As quedas ficaram nos transportes, que teve variação de apenas 0,01%, menor do que o 0,15% do oitavo mês do ano. Já o grupo Habitação registrou a terceira queda consecutiva: 0,18%. Na última pesquisa, a baixa apurada foi de 0,17%. Na terceira prévia de agosto, a queda registrada foi de 0,11%.