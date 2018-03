Preços ao produtor caem 0,6% em setembro nos EUA

O núcleo do PPI caiu 0,1% em setembro ante agosto, diante da expectativa era de aumento de 0,1%. Na comparação com setembro do ano passado, o índice declinou 4,8%, enquanto o núcleo subiu 1,8%. O dado deve dar ao Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) contínua flexibilidade na tentativa de fornecer suporte à recuperação econômica, já que o núcleo da inflação - que exclui os preços dos alimentos e da energia - também caiu. O PPI mostrou queda de 2,4% nos preços da energia em setembro, depois do aumento de 8,0% registrado no mês anterior. O declínio foi puxado pela diminuição dos preços da gasolina, que caíram 5,4%. O recuo dos preços do óleo da calefação e do gás natural residencial também contribuíram.

Os preços dos alimentos cederam 0,1% em setembro ante agosto. No setor automotivo, os preços dos carros de passageiros subiram 1,0%, enquanto os preços dos caminhões leves caíram 1,4%. Os preços de matérias-primas caíram 2,1%. O núcleo desse dado aumentou 3,6%. Já os preços dos bens intermediários subiram 0,2%, enquanto seu núcleo aumentou 0,9%. As informações são da Dow Jones.