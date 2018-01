Preços ao produtor nos EUA caem 0,6% em janeiro Os preços ao produtor nos Estados Unidos recuaram um pouco mais do que o esperado em janeiro, informou o governo nesta sexta-feira. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) caiu 0,6% em janeiro, mostrou o Departamento de Trabalho, a queda mais forte desde outubro de 2006, quando o índice perdeu 1,8%. Em dezembro, o indicador subiu 0,9%. Excluindo os voláteis preços de energia e alimentos, o núcleo do índice subiu 0,2%, em linha com o previsto. Analistas consultados pela Reuters esperavam uma queda de 0,5% para o índice cheio. Construção de moradias nos EUA é a menor desde 1997 A construção de moradias nos Estados Unidos caiu fortemente em janeiro, enquanto os preços ao produtor mostraram alívio, de acordo com dados desta sexta-feira que aumentaram a expectativa de um corte do juro pelo Federal Reserve neste ano. O Departamento de Comércio afirmou que o ritmo de construção de moradias despencou 14,3% no mês passado, bem pior que o esperado por economistas. "Não acho que a construção vai ficar assim baixa. Mas o que isso nos mostra é que o dano direto sobre o PIB vai durar um pouco mais do que esperávamos antes desse relatório", afirmou Michael Cloherty, do Banc of America.