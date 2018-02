Preços ao produtor nos EUA caem, mas núcleo preocupa A queda no custo da energia ajudou a reduzir os preços ao produtor nos Estados Unidos em junho, de acordo com relatório divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Trabalho. O núcleo da inflação, porém, continuou subindo em um ritmo que pode preocupar os responsáveis pela política monetária. Os preços ao produtor nos EUA recuaram 0,2 por cento em junho, após alta de 0,9 por cento em maio. Foi a primeira queda no índice desde janeiro. Mas o núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3 por cento, após alta de 0,2 por cento em maio. Os preços de energia recuaram 1,1 por cento em junho, revertendo parte da alta de 4,1 por cento de maio. Jim Caron, da área de pesquisa em taxas globais do Morgan Stanley, disse que o núcleo da inflação mais elevado chamou a atenção. "Se é isso que o Fed diz que estava olhando, é um dado que temos que levar em conta com seriedade", afirmou. Para os investidores, o dado pode reduzir as chances de um corte do juro pelo Federal Reserve. Analistas consultados pela Reuters esperavam aumento de 0,2 por cento para o índice cheio e também para o núcleo do indicador. Os membros do Fed têm expressado cautela com um possível aumento das pressões inflacionárias, e o chairman do Fed, Ben Bernanke, deve dizer ao Congresso nesta semana que o banco central continua alerta com a inflação.