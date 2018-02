Preços ao produtor sobem 0,3% em outubro nos EUA

O núcleo do PPI, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, caiu 0,6% em outubro ante setembro, após declínio de 0,1% no mês anterior. A previsão era de alta de 0,1%. Os preços de energia no atacado subiram 1,6% em outubro, depois de terem declinado 2,4% em setembro. O aumento em outubro foi liderado pelos preços de gasolina, que cresceram 1,9%. Os preços de alimentos subiram 1,6% em outubro, com o índice referente a vegetais frescos e secos saltando 24,2%. As informações são da Dow Jones.