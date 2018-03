Preços ao produtor sobem 1,8% em novembro nos EUA O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aumentou 1,8% em novembro na comparação com outubro, depois de ter subido 0,3% em outubro ante setembro. A variação foi quase o dobro da alta de 1,0% estimada por analistas. Na comparação com novembro do ano passado, o PPI subiu 2,4%. O núcleo do PPI, que exclui alimentos e energia, subiu 0,5% em novembro ante outubro, sustentado principalmente por caminhões leves e cigarros. Esse foi o maior aumento desde outubro de 2008 e mais do que o dobro da alta de 0,2% prevista por analistas.