Preços aos consumidores caem e surpreendem nos EUA Os preços aos consumidores norte-americanos caíram, pela primeira vez em sete meses, em novembro, apesar da forte aceleração do crescimento econômico. O declínio dos preços reforça a análise recente do Federal Reserve de que a deflação ainda não é um risco que desapareceu da economia norte-americana. O Departamento do Trabalho informou que o índice de preços aos consumidores (CPI) caiu 0,2% em novembro, após ter ficado estável em outubro. O núcleo do índice, que expurga os preços de energia e de alimentos, caiu pela primeira vez em 21 anos. O índice recuou 0,1% em novembro. Em termos anuais, o núcleo acumula aumento de 1,1%, a menor variação em 37 anos. Os números surpreenderam Wall Street. A previsão média de 19 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC era que o CPI tivesse mostrado variação zero em novembro e que o núcleo do índice subisse 0,1%. Os dados reforçam a avaliação das autoridades monetárias de que a inflação deve seguir "muito baixa" em 2004 e nos anos subsequentes mesmo que o crescimento se mostre firme. A economia norte-americana cresceu a uma taxa anualizada de 8,2% no terceiro trimestre deste ano, mas essa expansão não gerou um ambiente para repasse de preços, em razão dos níveis ainda restritos de emprego no país. No levantamento divulgado hoje, o Departamento do Trabalho informou que os preços de energia, que têm um peso de 7% no índice, caíram pelo segundo mês consecutivo, recuando 3%. Os preços da gasolina também diminuíram pelo segundo mês consecutivo, declinando 5%. Os preços de alimentos aumentaram 0,4%. Ganho médio semanal sobe 0,6% Em um relatório divulgado separadamente, o Departamento do Trabalho informou que o ganho médio semanal dos trabalhadores norte-americanos, após ajustes da inflação, subiu 0,6% em novembro, o que correspondeu ao maior aumento em 18 meses. O ganho médio por hora subiu 0,1%, enquanto a média de horas semanais aumentou 0,3%. As informações são da Dow Jones.