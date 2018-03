Preços aos produtores caem 0,7% em abril na França Os preços aos produtores franceses caíram 0,7% em abril, na comparação com março, e subiram 1% em termos anualizados, de acordo com dados do Instituto de Estatísticas (Insee). A queda dos preços no mês refletiu diretamente o recuo do grupo energia. Os preços de produtos relacionados a energia caíram 4,5% em abril, enquanto o dos alimentos subiram 0,2%. Sentimento do empresariado fica estável Uma reviravolta na perspectiva para a produção fez com que o sentimento do empresariado francês se estabilizasse em maio, embora ainda em níveis considerados fracos. O índice de confiança dos empresários do setor manufatureiro ficou inalterado em 93 em maio, de acordo com levantamento divulgado pelo Instituto de Estatísticas (Insee). O dado ficou levemente acima do nível de 92 previsto por economistas. O subíndice de perspectiva para a produção - que reflete a visão dos executivos sobre a perspectiva de produção - deu um salto de 26 pontos, passando de -58 em abril para -32 em maio, o nível mais elevado desde janeiro. O Insee atribuiu a melhora vigorosa à diminuição das incertezas associadas à guerra do Iraque. O índice de expectativa de produção pessoal, que mede os planos individuais das próprias empresas, caiu 1 ponto, para -7. Os subíndices são calculados pela subtração do percentual de consultados que esperam declínio de atividade do grupo que projeta recuperação. As informações são da Dow Jones.