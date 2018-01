Preços aumentam 0,86% em SP O Índice de Preços no Varejo (IPV) aumentou 0,86% na segunda quadrissemana de maio na região metropolitana de São Paulo. Na quadrissemana anterior o IPV registrou alta de 0,53%, segundo dados da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP). Os itens que contribuíram com o saldo positivo do índice foram os semiduráveis - como vestuário, tecidos e calçados - e não-duráveis, principalmente alimentos. "A recuperação dos preços de semiduráveis é devido à chegada das novas coleções de inverno. Outra explicação é a coincidência com o Dia das Mães", diz o economista da FCESP, Miguel Supico. O setor de semiduráveis teve alta de 2,06%. No período anterior, a taxa foi de 1,29%. Os preços de alimentos que estavam caindo nas últimas semanas inverteram e também contribuíram com a alta. Nesta quadrissemana o segmento ficou positivo em 0,62%.