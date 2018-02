Preços caem 0,1% em outubro na zona do euro O índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro caiu 0,1% em outubro, em relação a outubro do ano passado, informou hoje a agência de estatísticas Eurostat. Esta é a quinta queda consecutiva em termos anuais. Em setembro, o indicador havia recuado 0,3% em relação a setembro de 2008. Em relação ao mês anterior, o CPI subiu 0,2% em outubro, após ficar estável em setembro.