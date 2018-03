Preços caem 0,3% em setembro na zona do euro O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na zona do euro - grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda - caiu 0,3% em setembro, em termos anuais, pelo quarto mês seguido, refletindo contração nos preços dos transportes, custos residenciais e com alimentos, informou a Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia. Em relação a agosto, o índice ficou estável. Em agosto, o CPI subiu 0,3% na comparação com o mês anterior e caiu 0,2% em base anual. Economistas esperavam alta de 0,1% do índice, em base mensal, e queda de 0,3% em termos anuais.