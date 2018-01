Preços continuam a ser definidos pelo Planalto

Uma redução de preço da gasolina agora, como foi cogitado, aproveitaria a queda do preço do petróleo no mercado internacional, mas impediria que a estatal recuperasse as perdas que teve nos últimos anos baseada numa política de preço totalmente atrelada às definições do Palácio do Planalto.

A participação do Ministério da Fazenda nessa discussão já foi maior, na época de Guido Mantega, que também presidia o conselho de administração da estatal. O conselho contava ainda com a presença da então ministra do Planejamento, Miriam Belchior, do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, e do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann.

Mas, de acordo com uma fonte da área de energia do governo, apesar das mudanças no conselho excluírem os ministérios do colegiado, a decisão continua nas mãos da presidente. O Ministério de Minas e Energia só trabalha com questões setoriais de petróleo e gás. E, ao contrário do que ocorre com a Eletrobrás, não tem voz nos assuntos referentes à Petrobrás.