Preços continuam em queda, diz segunda prévia do IGP-M A segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de julho registrou queda de 0,25% informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em junho, a segunda prévia teve deflação de 0,38%. No ano, o índice acumula 1,50%. Nos últimos 12 meses, o índice registra elevação de 5,48%. O Índice de Preços por Atacado (IPA), responsável por 60% do IGP-M, teve queda de 0,48% contra baixa de 0,90% em igual prévia em junho. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que representa 30% do IGP-M, teve alta de 0,03% sobre alta de 0,05% na segunda prévia do mês passado. O Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do IGP-M, registrou aumento 0,65% contra elevação de 2,20% em igual prévia do indicador em junho. O resultado anunciado hoje ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pela Agência Estado, que esperavam resultado entre -0,19% e 0%. O período de coleta de preços para cálculo da segunda prévia do IGP-M desse mês foi do dia 21 de junho a 10 de julho.