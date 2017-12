Preços controlados ajudaram a elevar inflação, diz IBGE Um terço da inflação acumulada em 2003, ou 3,7 ponto porcentual da taxa de 9,3%, foi resultado da alta de preços administrados ou monitorados pelo governo. Segundo divulgou hoje o IBGE, os três principais impactos individuais sobre a alta da inflação no ano, responsáveis sozinhos por um quarto da inflação total, foram de preços administrados: ônibus urbanos (20,95% de aumento, impacto de 0,97 ponto porcentual); energia elétrica (21,31%, ou 0,88 pp) e telefone fixo (19,10%, ou 0,57 pp). Os únicos preços administrados ou monitorados pelo governo que contribuíram para conter a inflação no ano passado foram os combustíveis. O maior impacto negativo para a inflação medida pelo IPCA no ano passado foi dada pelo álcool (-12,59%), beneficiado pela safra da cana-de-açúcar. A gasolina (1,24%) e o gás de cozinha (2,91%) também registraram variações bem inferiores à inflação acumulada no ano (9,3%). A gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, disse que "o dólar ainda foi determinante para a inflação em 2003, mesmo com o recuo na cotação da moeda". Segundo ela, o câmbio afeta praticamente todos os produtos, em maior ou menor proporção. Por isso, o choque cambial do final de 2002 manteve impacto de alta nos preços até maio do ano passado. Eulina lembrou que as maiores contribuições para o IPCA no ano passado foram dadas por resquícios do choque cambial do ano anterior. Entre os grupos pesquisados, a maior alta ficou com Comunicação (18,69%), mas a maior contribuição para a elevação do IPCA no ano foi dada pelo grupo de Habitação, com variação de 12,32% e contribuição de 1,99 ponto porcentual. O grupo dos Alimentos, que tem forte peso no IPCA, contribuiu com 1,78 ponto porcentual da taxa, mas o aumento esteve praticamente concentrado no primeiro semestre (6,48%) do ano. Alimentos A alta dos preços dos produtos alimentícios em 2003 esteve concentrada no primeiro semestre. Os resquícios de repasses do dólar elevaram os preços dos alimentos em 6,48% no primeiro semestre. No segundo semestre, houve variação acumulada bem menor, de 0,94%, beneficiada pelo fim do impacto do dólar e a safra recorde no ano, superior a 122 milhões de toneladas. Os maiores reajustes nos alimentos em 2003 ocorreram na farinha de mandioca (53,82%), presunto (41,30%), lingüiça (27,81%), café (25,43%) e arroz (25,21%). Por outro lado, vários produtos alimentícios apresentaram redução de preços no ano, a maior parte refletindo a queda na cotação do dólar, como açúcar cristal (-31,79%), farinha de trigo (-17,81%), açúcar refinado (-17,28%), óleo de soja (-3,88%) e pão francês (-3,48%).