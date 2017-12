Preços da nafta e do querosene baixam menos que o previsto A Petrobras divulgou na noite desta quarta-feira uma nota confirmando a redução, a partir de hoje, dos preços do querosene de aviação e da nafta petroquímica nas refinarias. O preço do querosene de aviação cairá 11,1% e a nafta, 7,7 %. No dia 23, a estatal havia anunciado uma redução de 12% no querosene e de 10% na nafta. ?Estas reduções são decorrentes de relações bem definidas entre os preços da Petrobras para esses produtos e parâmetros de mercado, previamente acordados com os clientes, permitindo oscilações para cima e para baixo nos preços?, diz a nota da estatal.