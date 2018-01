Preços da Petrobras inibem importação de combustíveis As importações de combustíveis por empresas só começarão a ocorrer quando houver uma política definida para os preços, na visão das negociadores internacionais de petróleo e derivados que operam no Brasil. "Com os preços internos menores que as cotações no mercado internacional, seguramente não haverá importações", disse o executivo da holandesa Vitol, Lauro Moreira. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) está avaliando uma nova regulamentação para as importações. As reclamações das empresas referem-se ao represamento de preços promovido pela Petrobras no período pré-eleitoral, quando gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP) passaram mais de quatro meses defasados com relação às cotações internacionais. "Sem previsão de remuneração, ninguém vai investir em tanques de armazenagem e infra-estrutura para internar os produtos", disse Moreira. Segundo o gerente-comercial da inglesa Tramp Oil, Gabriel Kropsh, há uma série de projetos de infra-estrutura portuária "na gaveta" devido à incerteza quanto à política de preços. Os dois executivos defendem que os preços de venda pela Petrobras sejam alinhados ao mercado externo. "Depois, como se vai repassar isso para o consumidor, é outro problema", disse Kropsch, referindo-se às discussões sobre a criação de um mecanismo para reduzir as variações cambiais no preço final dos combustíveis. Kropsch e Moreira, que participaram de seminário sobre a abertura do setor de petróleo no Rio, avaliam que a competição no mercado brasileiro é inviável enquanto a Petrobras tiver 98% das vendas. "Ninguém consegue competir com uma empresa tão grande, seja qual for o mercado", afirmou o executivo da Vitol. As duas empresas prestam serviços para a Petrobras e se arriscam a buscar novos clientes para importação de combustíveis no País. A empresa holandesa já fez algumas operações este ano, mas Moreira garante que, na maioria dos casos, os clientes tiveram prejuízos. "Hoje, só ganha dinheiro importando quem tem liminar", diz. Segundo Kropsch, sem expansão da infra-estrutura portuária, o País nem sequer terá capacidade para buscar os 38 milhões de litros anuais que terá de importar a partir de 2010, segundo estudo da ANP. "Podemos viver um apagão dos combustíveis", alerta. Este volume de importações leva em conta que três refinarias serão construídas no Brasil até o fim da década. Para o consultor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura, o controle de preços significou o fim do processo de abertura do setor, iniciado na virada de 2001 para 2002. "Foi um retrocesso porque em 2001, quando havia uma fórmula para calcular os preços, dava para ter uma noção sobre a política de preços. Agora, que o mercado estaria supostamente livre, nem isso", afirmou.