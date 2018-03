Preços da Vésper devem subir 25% em junho A Vésper deverá aumentar em 25%, no próximo mês, os preços dos planos praticados por ela na telefonia fixa nas áreas em que atua, em São Paulo e em outros 16 Estados, do Rio de Janeiro ao Amazonas. O índice de reajuste dos planos da Vésper consta de documento encaminhado na última semana ao Ministério das Comunicações, como contribuição à minuta de decreto com políticas públicas de telecomunicações. A Vésper explica no documento que, se fosse aplicado o IGP-DI integral, os reajustes dos planos poderiam variar de 32,75% a 34,64%. A empresa afirma, no documento, que pretende com isso "colaborar com o esforço do governo para a recuperação e estabilização da economia nacional". A empresa diz que não poderia considerar um reajuste inferior a 25% porque várias despesas fixas da Vésper são reajustadas com base na variação do IGP-DI. A Vésper, ao contrário das concessionárias, por ser empresa-espelho, pratica preços e não tarifas. Portanto, a empresa está participando das discussões sobre renovação dos contratos de concessão como parte interessada. Além da renovação dos contratos, que entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2006, o Ministério está negociando com as empresas um reajuste das tarifas da telefonia fixa inferior à correção integral pelo IGP-DI, que deverá chegar no próximo mês a 32%, segundo projeções. Além da Vésper, apresentaram comentários sobre a minuta de decreto as demais espelhos GVT e Intelig.