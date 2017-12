Preços das hortaliças sobem no Paraná As perdas nas hortaliças causadas pela geada foram totais para folhosas produzidas fora de estufa, e quase totais para as hortaliças produzidas em estufas no estado do Paraná. A oferta caiu em 50%, e os preços das hortaliças subiram, em média, 14,79%, no Estado. Algumas verduras, como a couve-flor, chegaram a ter alta de até 150%, com o preço saltando de R$ 8 para R$ 20 a dúzia. O preço do tomate subiu 66,67%, e o da alface crespa 25%, de acordo com dados das Centrais de Abastecimento do Paraná S/A (Ceasa). A previsão do Ceasa é de que as altas continuem durante a semana. Entre os produtores de alface, as altas não foram tão acentuadas devido às técnicas de estufa, plasticultura e fumigação, que permitiram salvar algumas plantações. Com temperaturas de até -5ºC, as hortaliças menos afetadas foram o repolho e os legumes e raízes, como cenoura e beterraba.