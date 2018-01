Preços de automóveis têm novo parâmetro Para utilizar a tabela nacional de referência para preços de automóveis da Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), as seguradoras estão criando um produto especial. A Sul América, por exemplo, lançou no fim de setembro o seguro Reposição Garantida, do qual o segurado receberá indenização no valor médio apurado na tabela da Fipe. A definição de um parâmetro de medição promete pôr fim à antiga discussão entre segurado e seguradora sobre o valor de indenização, feita quase sempre com base em cotações distintas publicadas em jornais e revistas. "Haverá mais transparência para o segurado, que poderá consultar mês a mês o valor que receberia no caso de perda total do veículo", diz o consultor da Fipe e coordenador do projeto, Fernando Haddad. Além disso, caso entenda que o preço de seu carro supera o apresentado por ter outros acessórios, o segurado terá a possibilidade de contratar um valor ajustado em relação à tabela. Será necessário, entretanto, arcar com uma apólice mais onerosa para o contratante. A seguradora do Banco do Brasil vai adotar a tabela a partir deste mês. Para o gerente de Produtos, Carlos Eduardo de Andrade, um preço referencial era uma exigência antiga dos clientes. "Esse instrumento deve reduzir a tensão na hora de o cliente saber o valor da indenização, que pode desgastar a imagem da empresa", acredita. A Bradesco Seguros e a Marítima serão as próximas companhias a adotarem a tabela.