Preços de casas nos EUA têm queda recorde em 2008 Os preços das residências nos Estados Unidos continuaram a cair em dezembro, de acordo com o índice S&P/Case-Shiller, divulgado hoje. Tanto o índice de 10 cidades como o de 20 cidades registraram queda, fazendo de 2008 o segundo ano consecutivo de declínio dos preços das casas. O Cinturão do Sol, que compreende o Sul e Sudoeste do país, indo da Califórnia à Flórida, continua sendo a região mais atingida e, a nível nacional, os preços das casas estão em níveis semelhantes aos do fim de 2003. O índice nacional de preços dos EUA, que cobre todos as nove divisões da pesquisa, caiu 18% no 4º trimestre do ano passado em relação ao ano anterior, no maior declínio desde que a medida começou a ser feita, há 21 anos. Em dezembro de 2008, a média dos preços das residência caiu 27% desde o pico de meados de 2006. Os índices de 10 cidades e de 20 cidades caíram todos os meses desde agosto de 2006, ou seja, 29 meses consecutivos. Os dois índices caíram 19% em 2008. As informações são da Dow Jones.