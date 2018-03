Preços de combustíveis sobem menos no início do mês Os preços dos combustíveis iniciaram dezembro com alta mais amena que a observada no final de novembro na capital paulista, conforme levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) por meio do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Na primeira quadrissemana deste mês (últimos 30 dias encerrados em 7 de dezembro), o valor médio do álcool nos postos de São Paulo apresentou elevação de 1,98% e o preço da gasolina avançou 0,64%. No fechamento do mês passado, ambos os combustíveis haviam mostrado altas mais expressivas. O álcool havia apresentado elevação de 3,67%. A gasolina, por sua vez, havia subido 1,20%.