Preços de combustíveis voltam a subir Os preços da gasolina e do álcool voltaram a subir na semana passada, de acordo com a pesquisa semanal de preços dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O álcool hidratado apresentou a maior alta, de 4,96%, em média, no País. A gasolina subiu cerca de R$ 0,02 por litro, ou 0,7%. Os preços dos dois combustíveis e do diesel haviam caído na semana anterior, interrompendo uma seqüência de altas iniciada com os reajustes promovidos pela Petrobrás no dia 15 de outubro. O levantamento da ANP, feito em 555 cidades brasileiras, detectou estabilidade no preço do diesel, que passou de R$ 1,552 para R$ 1,553 por litro na semana passada. O mercado financeiro espera ainda um novo reajuste este ano, para que a Petrobrás elimine de vez a defasagem com relação às cotações internacionais. Ao divulgar o resultado do terceiro trimestre na sexta-feira, porém, o diretor financeiro da estatal, Sérgio Gabrielli, disse que a estratégia da estatal é não repassar para o consumidor as volatilidades do mercado internacional.