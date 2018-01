Preços de diesel e gás não caem para consumidor O Ministério das Minas e Energia anunciou há pouco que não tem expectativa de redução no preço do gás de cozinha. Foi anunciada também redução em 3,63% no preço do óleo diesel nas refinarias. Segundo o Ministério, no entanto, essa redução não terá impacto no preço ao consumidor, que deverá permanecer o mesmo já praticado nas bombas dos postos de combustíveis. A justificativa é que, na prática, não haverá redução para as distribuidoras e revendedoras, já que em fevereiro o governo concedeu um desconto de R$ 0,02 no preço do diesel nas refinarias até o dia 16 deste mês. A redução no preço do diesel que será publicada amanhã é equivalente a esse desconto na refinaria.