Preços de eletroeletrônicos devem subir 10%, avisa Eletros Os preços dos eletroeletrônicos devem ter um reajuste em torno de 10%, afirmou hoje a Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos). A entidade justifica que o aumento é para compensar a alta de custos provocados pela elevação de 12% nos preços do aço neste mês. O presidente da Eletros, Paulo Saab, admite que diante do reajuste, as vendas podem ser ainda mais afetadas. No ano passado, o setor fechou com queda de vendas pelo terceiro ano consecutivo. Como a capacidade ociosa do setor está em torno de 30% - porcentagem da indústria que não é utilizada hoje na produção ?, se não houver repasse de preços, "pode-se colocar em risco o parque industrial brasileiro", completa. Em 2003, os preços do setor recuaram 0,49%, segundo dados divulgados pela Eletros. Os preços dos aços planos, segundo Saab, já haviam tido um incremento de 63% no acumulado do ano passado. Já para os longos, a alta foi de 51%. Ele rebate o argumento usado pelas usinas: "Elas alegaram que os reajustes deveram-se à alta do dólar, mas a variação do dólar no período (jan/dez 2003) apontava inclusive decréscimo de 20%, o que indica que as usinas conseguiram ampliar suas margens de ganho no período." Segundo o executivo, as indústrias do setor foram simplesmente comunicadas do aumento, sem direito a negociação, sob risco de ficarem sem aço para a fabricação dos produtos da linha branca e eletroportáteis. Além do aço, a Eletros reclama dos aumentos nas áreas de ferro e derivados (51,6% de janeiro a novembro de 2003), da energia elétrica e matérias-primas; do custo da mão de obra (18% de reajuste do último dissídio), e do próprio choque fiscal, que elevou fortemente a carga tributária (Cofins, PIS e outras taxas).