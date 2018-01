Preços de aluguel comercial caem 11,35% em doze meses

O preço do aluguel de imóveis comerciais apresentou retração de 11,35% nos últimos doze meses até junho, segundo o novo índice FipeZap Comercial, do portal Zap Imóveis em conjunto com a Fipe. O indicador acompanha o preço médio de conjuntos e salas comerciais de até 200 metros quadrados em quatro capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em termos reais, considerando a inflação do período até junho, o preço dos alugueis teve queda de 18,56%.

O preço dos imóveis comerciais para venda também caiu, com quedas de 3,05% em termos nominais e 10,92% com desconto da inflação, também em doze meses até junho.

Em junho, o Rio de Janeiro apresentou o maior valor médio anunciado, de R$ 12,274 mil para venda e R$ 51 para locação. São Paulo vem atrás, com R$ 10,826 mil e R$ 48, respectivamente. Ainda de acordo com o estudo, São Paulo lidera em rentabilidade do aluguel comercial, com 5,6%, acima de Belo Horizonte, com 5,4%, Rio, com 4,9%, e Porto Alegre, com 4,8%, em taxas anualizadas. O cálculo de rentabilidade é a divisão do valor mensal de locação pelo valor de venda, multiplicado por 12.

A comparação entre o investimento feito em imóveis comerciais e uma alternativa de menor risco (o CDI, que baliza o rendimento da renda fixa) mostra que desde 2015 o investidor em imóveis comerciais tem tido, em média, perdas reais

Nos doze meses encerrados em junho, o CDI rendeu 14,0%, enquanto os proprietários de saletas que estavam locadas tiveram um retorno médio de 2,5% (fruto da combinação entre o recebimento de aluguéis e uma desvalorização de seus ativos de -3,0%).