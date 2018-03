Preços de moradias sobem 0,5% no Reino Unido

"Isso sugere que os preços de moradias estão agora subindo a um ritmo mais moderado que nos meses anteriores, quando experimentaram forte recuperação das mínimas do começo de 2009", disse Martin Gahbauer, economista-chefe da Nationwide.

O ganho mensal significa que os preços das casas estão 2,7% acima do valor de novembro do ano passado, no maior aumento anual desde fevereiro de 2008. Economistas esperavam que os preços subissem 0,5% no mês e 2,5% em termos anuais. As informações são da Dow Jones.