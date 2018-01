Preços de não-duráveis ficam abaixo da inflação Levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostra que a variação dos preços de bens de consumo não-duráveis - como alimentos, roupas e sapatos - ficou abaixo da inflação desde a implantação do Plano Real. De acordo com o economista Heron do Carmo, esse comportamento é resultado da concorrência entre os produtos nacionais e os importados, que foi originada pela abertura comercial brasileira. Isso porque depois do Plano Real até janeiro do ano passado, quando a moeda nacional foi desvalorizada, o dólar ficou praticamente fixo em relação ao real. As importações ficaram mais barata e houve uma entrada maior de produtos importados. No período pós-Real - julho de 1994 até abril deste ano - os alimentos industrializados subiram 23,97%; fumo e bebidas tiveram uma elevação de 43,21%; os produtos de higiene e limpeza ficaram 21,79% mais caros e os materiais escolares subiram 45,02%. Na comparação, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fipe, foi de 80,5%. "As variações de preços foram menores nos setores onde a competição foi maior", explica Heron. Com a chegada de empresas e produtos estrangeiros ao Brasil, a indústria local foi obrigada a reduzir custos para diminuir os preços e manter competitividade no mercado interno. Na avaliação de Heron, a automação do parque industrial brasileiro foi importante, pois reduziu os gastos com pessoal, manutenção de estoques e distribuição. As redes internas das empresas e os investimentos em distribuição resultaram em aumento de produtividade. O uso da Internet nas relações comerciais favoreceu o processo de compra e venda.