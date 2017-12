Preços de passagens aéreas para Europa Veja abaixo tabela completa com os preços de passagens para os principais destinos da Europa oferecidos por todas as companhias que realizam vôos internacionais no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na tabela estão indicados os valores para a alta temporada, que começaram a vigorar no dia 22 (sexta-feira) e a previsão dos valores para a temporada intermediária, que volta a vigorar em agosto e para a baixa temporada, que passa a vigorar em outubro. Os valores listados são os preços mais baixos para os trechos pesquisados, com embarque em São Paulo, sem considerar taxas. Os dados são de responsabilidade das companhias aéreas e podem ser alterados sem aviso prévio. Não deixe de consultar também agências de viagem e operadoras, que, muitas vezes oferecem promoções e descontos adicionais. Confira no link abaixo a tabela com todas as companhias aéreas que voam do Aeroporto Internacional São Paulo/Guarulhos para outros destinos e um artigo explicando as diferenças entre as temporadas para planejar sua viagem. E também matérias específicas sobre vôos para a Europa e Japão. Companhia Aérea Principais destinos Preço na alta temporada (US$) Preço previsto para a média temporada (em vigor) (US$) Preço previsto para a baixa temporada (US$)* Aeroflot Moscou 1.133 (a companhia só voa às sextas e sábados) De 15/06 a 31/07 913 (a companhia só voa às sextas e sábados) De 01/08 ao início de outubro Os vôos na última temporada foram suspensos Air France Paris 1.290 (seg. a quin.) 1330 (sex. a dom.) De 23/06 a 31/07 1.035 (seg. a quin.) 1070 (sex. a dom.) De 01/08 a 15/10 795 (seg. a quin.) 823 (sex. a dom.) De 16/10 a 07/12 Alitalia Roma e Milão 1.290 (seg. a quin.) 1.330 (sex. a dom.) De 23/06 a 31/07 1.035 (seg. a quin.) 1.070 (sex. a dom.) De 01/08 a 15/10 976 (seg. a quin.) 1.011 (sex. a dom.) De 16/10 a 07/12 British Airways Londres 1.290 (seg. a quin.) 1.340 (sex. a dom.) De 23/06 a 31/07 1.035 (seg. a quin.) 1.085 (sex. a dom.) De 01/08 a 15/10 976 (seg. a quin.) 1.026 (sex. a dom.) De 16/10 a 7/12 Ibéria Madri 1.096 (seg. a quin.) 1.136 (sex. a dom.) De 23/06 a 31/07 873 (seg. a quin.) 908 (sex. a dom.) De 01/08 a 15/10 823 (seg. a quin.) 858 (sex. a dom.) De 16/10 a 07/12 KLM Amsterdã 1.210 (seg. a quin.) 1.247 (sex. a dom.) De 23/06 a 31/07 843 (seg. a quin.) 872 (sex. a dom.) De 01/08 a 15/10 795 (seg. a quin.) 823 (sex. a dom.) De 16/10 a 07/12 Lufthansa Frankfurt 1.290 (seg. a quin.) 1.330 (sex. a dom.) De 23/06 a 31/07 843 (seg. a quin.) 927 (sex. a dom.) De 01/08 a 15/10 795 (seg. a quin.) 872 (sex. a dom.) De 16/10 a 07/12 Spanair Madri 1.137 (seg. a quin.) 1.179 (sex. a dom.) De 23/06 a 31/07 773 (seg. a quin.) 804 (sex. a dom.) De 01/08 a 15/10 729 (seg. a quin.) 760 (sex. a dom.) De 16/10 a 07/12 Swissair Zurique 1.290 (seg. a quin.) 1.329 (sex. a dom.) De 23/06 a 31/07 1.035 (seg. a quin.) 1.070 (sex. a dom.) De 01/08 a 15/10 977 (seg. a quin.) 1.011 (sex. a dom.) De 16/10 a 07/12 SAS Copenhague 1.403 (preço válido para todos os dias da semana) De 23/06 a 30/07 919 (preço válido para todos os dias da semana) De 01/08 a 14/10 867 (preço válido para todos os dias da semana) De 15/10 a 06/12 Tap Lisboa 1.096 (seg. a quin.) 1.036 (sex. a dom.) De 23/06 a 30/07 873 (seg. a quin.) 908 (sex. a dom.) De 31/07 a 16/10 823 (seg. a quin.) 858 (sex. a dom.) De 17/10 a 07/12 Transbrasil Lisboa 1.096 (quin. a dom.) 1.136 (sex. e sáb.) De 24/06 a 30/07 Companhia não tem temporada intermediária 873 (quin. a dom.) 908 (sex. e sáb.) De 31/07 a 15/10 TAM 0800-123100 Frankfurt e Paris 1.210 (seg. a qui.) 1.247 (sex. a dom.) De 23/06 a 30/07 A empresa não divulgou as demais informações A empresa não divulgou as demais informações Varig Paris Frankfurt 1.210 (seg. a quin.) 1.247 (sex. a dom.) De 23/06 a 30/07 1.210 (seg. a quin.) 1.247 (sex. a dom.) De 23/06 a 30/07 843 (seg. a quin.) 872 (sex. a dom.) De 01/08 a 14/10 843 (seg. a quin.) 872 (sex. a dom.) De 01/08 a 14/10 795 (seg. a quin.) 823 (sex. a dom.) De 15/10 a 06/12 795 (seg. a quin.) 823 (sex. a dom.) De 15/10 a 06/12 * As datas referem-se à vigência da próxima baixa temporada (2001). Contatos: Aeroflot (11) 231-2011; Air France (11) 3049-0909; Alitalia (11) 257-1022 ou (21) 524-2544; British Airways (11) 3145-9700; Ibéria (11) 258-5333 ou (21) 220-3059; KLM 0800-231818; Lufthansa (11) 3048-5800 ou (21) 217- 6111; Scandinavian Air - SAS 0800-550002; Spanair (11) 259- 4300 ou (21) 544-6779; Swissair (11) 251-4000 ou (21) 297-5177; TAM 0800-123100; TAP (11) 255-5366; Transbrasil (11) 5073-4000; Varig 0800-997000 ou 5091-7000.