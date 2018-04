Preços de produtos vendidos online caem 2,7% em outubro O preço de produtos vendidos pela internet registrou deflação de 2,7% no mês de outubro, segundo o índice e-flation, desenvolvido pelo Programa de Administração do Varejo (PROVAR), da Fundação Instituto de Administração (FIA), em parceria com a Consultoria Canal Varejo. Em relação ao mês de setembro, a principal deflação ocorreu na categoria Viagem e Turismo, queda de 13,25%, seguida da categoria Livros, com baixa de 8,27%. Entre os que registraram inflação, aparece na primeira colocação a categoria Telefonia, alta de 3,87%. As categorias Cds e Dvds e Perfumaria, aparecem na seqüência com índices de inflação de 1,72% e 0,95%, respectivamente. De acordo com o coordenador-geral do PROVAR/FIA, Claudio Felisoni, o índice e-flation, em relação aos últimos doze meses, contabiliza 12,8% de deflação. O índice e-flation, desenvolvido pelo PROVAR/FIA, registra especificamente a movimentação de preços de produtos vendidos pela internet.